Borsa: Milano positiva con ottimismo Usa, forte Mps

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Piazza Affari con il segno positivo e solo un po' più cauta dell'Europa, guardando all'ottimismo di Wall street che scommette sulla ripartenza dell'economia statunitense: l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dello 0,25% a 24.710 punti, mentre l'Ftse All share ha segnato un aumento finale dello 0,33% a quota 26.902.

I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso infatti generalmente in lieve rialzo: la Borsa di Londra ha segnato un aumento finale dello 0,35%, con Parigi in crescita dello 0,59% e Francoforte dello 0,66%. Molto più tonica Amsterdam, che ha registrato un aumento dell'1,23%, mentre Madrid ha accusato il marginale calo dello 0,03%.

Con lo spread tra il Btp italiano e il Bund tedesco a 10 anni tranquillo a 95,8 punti base di chiusura, tra i titoli principali di Piazza Affari, Recordati è stato il migliore e ha incassato un aumento del 2,2% a 46,8 euro, con Diasorin e Amplifon in crescita di due punti percentuali. Forte Leonardo (+1,6%) mentre nel credito il titolo migliore è stato Bper, che ha segnato un aumento finale dell'1,33%.

Piatta Exor, leggermente negativa Tim che ha chiuso in calo dello 0,3% recuperando le perdite più consistenti registrate in corso di seduta dopo la partenza dell'attività di FiberCop, la nuova società in cui sono confluite la rete secondaria del gruppo e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, con Tim all'80% e Fastweb al 20%. Qualche vendita su Enel (-0,6%) e Inwit, scesa dello 0,7%, mentre fuori dal paniere a elevata capitalizzazione, molto solida Mps, che ha chiuso in rialzo del 3,5% a 1,18 euro dopo un massimo di giornata a quota 1,23.

Dopo una prima parte di seduta tutta al negativo, ha chiuso in rialzo dell'1% Autogrill, che ha guardato soprattutto alla comunicazione della cessione delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un consorzio controllato e guidato da Blackstone. Vola Panariagroup (+22,8% a 1,85 euro) a ridosso del prezzo dell'opa di 1,85 euro.

(ANSA).