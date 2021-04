Borsa: Europa conclude solida, Londra +0,3%

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve rialzo: la Borsa di Londra ha chiuso in aumento dello 0,35%, con Parigi in crescita dello 0,59% e Francoforte dello 0,66%. Molto più tonico il listino azionario di Amsterdam, che ha segnato un aumento finale dell'1,23%. (ANSA).