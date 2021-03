Creval: Credit Agricole, confermiamo senso strategico Opa

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Credit Agricole "è e rimarrà il maggiore azionista del Creval essendosi già assicurato una 'stake' del 17,7%". Lo si legge in una not in cui la 'Banque Verte' conferma "il razionale strategico dell'operazione".

L'Agricole inoltre "confida che gli azionisti di Creval sapranno cogliere l'opportunità rappresentata dall'offerta".

In riferimento poi alla valutazione dell'Opa formulata dal Cda di Creval, il Credit Agricole rileva che il Credito Valtellinese è caratterizzato "da una limitata redditività ricorrente, come testimoniato dal risultato netto economico normalizzato 2020 pari a circa 40 milioni (rispetto al valore reported di 113 milioni) e dal RoE 2020 pari a circa 2%".

Inoltre "nonostante la pandemia Covid-19 e le aspettative di mercato , il costo del rischio riportato da Creval nel 2020 è significativamente inferiore a quello delle altre principali banche italiane ritenute comparabili (71 punti base rispetto a una media di 91 punti base), nonostante un gross Npe ratio più elevato della media delle banche comparabili (5,8% rispetto a 5,6%)". Credit Agricole fa notare anche che "diversi elementi addizionali devono essere tenuti in considerazione nella valutazione del potenziale surplus di capitale di Creval". In questo senso viene evidenziato che nel piano Industriale al 2023 del Credito Valtellinese "non è incluso alcun riferimento a una distribuzione straordinaria del surplus di capitale, che sarebbe soggetta all'approvazione della Bce, anche alla luce della limitata capacità di generazione organica di capitale di Creval e della necessità di mantenere buffer adeguati". (ANSA).