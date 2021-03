Deliveroo: riduce forchetta prezzo, quotazione verso minimo

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Potrebbe valere 3,9 sterline il titolo di Deliveroo, il cui sbarco alla Borsa di Londra è atteso per il prossimo 7 aprile. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, la forchetta di prezzo iniziale compresa tra 3,9 e 4,6 sterline (tra 4,57 e 5,39 euro) si è ristretta ad un massimo di 4,1 sterline (4,81 euro), portando il livello massimo della capitalizzazione da 8,8 a 7,85 miliardi di sterline (da 10,32 a 9,2 miliardi di euro).

In base a quanto indicato nel prospetto informativo dell'offerta pubblica, Amazon, titolare di azioni di classe A, ridurrà la propria quota dal 15,8 all'11,5%, con diritti di voto al 5,2%, mentre il fondatore Will Shu, unico titolare di azioni di classe B, salirà dal 6,1 al 6,3%, con diritti di voto al 57,5%. (ANSA).