Borsa: Milano sale (+0,57%), balza Tim, bene Cnh e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib (+0,57%) lievemente sopra al valore registrato in apertura. Stabile lo spread poco sopra quota 96 punti base.

In luce Tim (+2,11%), insieme ai rivali europei, mentre rimbalza Cnh (+1,63%) in vista dell'attesa offerta dei cinesi di Faw per Iveco, oggetto di negoziati dallo scorso 6 gennaio.

Acquisti su Banco Bpm (+1,64%) e Unicredit (+1,45%), con Allianz che ha quasi raddoppiato la partecipazione dall'1,12% al 3,11%.

Bene anche Unipol (+1,37%), Tenaris (+1,38%) e Moncler (+1,25%), deboli invece Inwit (-0,96%), Enel (-0,49%), Hera (-0,48%) e Italgas (-0,36%). (ANSA).