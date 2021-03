Borsa: Asia in ordine sparso, futures positivi, Tokyo +0,16%

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Hanno chiuso in ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico, protese verso il fine settimana lungo di Pasqua e con la pandemia da Covid 19 ancora in corso. Tokyo ha guadagnato lo 0,16%, con il Topix (-0,78%) ancora sotto i duemila punti. Positive Shanghai (+0,33%), Taiwan (+0,48%) e Seul (+1,12%), negativa invece Sidney (-0,9%). Ancora aperte Hong Kong (+1,21%) e Mumbai (+1,8%). In rialzo i futures sull'Europa e su Wall Street, così come il greggio (Wti +0,11% a 61,63 dollari al barile), mentre scivolano i metalli, compreso l'oro (-1,21% a 1.706,1 dollari l'oncia). In controtendenza l'acciaio, in lieve rialzo (+0,24%). In progresso il dollaro sull'euro, e sullo yen, stabile verso la sterlina.

In arrivo la fiducia dei consumatori in Francia, nell'Ue e negli Usa. Attesi alcuni interventi di membri della Bce e della Fed. Sulla piazza di Tokyo contrastati Toyota (-1,22%), Honda (-0,36%) e Bridgestone (+1,67%). Ancora in difficoltà Nomura (-0,66%) dopo il crollo della vigilia a seguito dei problemi del fondo speculativo Archegos. (ANSA).