Alitalia: Durigon, stipendi pagati nei prossimi giorni

"Abbiamo fatto il mandato di cassa all'amministrazione straordinaria in modo che nei prossimi giorni possano essere pagati gli stipendi ai lavoratori Alitalia". Lo afferma il sottosegretario al Tesoro, Claudio Durigon, al termine dell'incontro con una delegazione sindacale, spiegando che sono stati sbloccati dal ministero i 24,7 milioni di ristori autorizzati dalla Commissione europea. "Cercheremo insieme agli altri ministeri dei tavoli di confronto per far partire al più presto il piano di Ita", aggiunge Durigon.

"Stiamo combattendo con la Vestager - conclude - per far capire l'importanza di avere una nostra compagnia"