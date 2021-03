Cgil-Cisl-Uil,a rider Just eat contratto logistica, 4.000 assunti

I rider di Just Eat avranno il contratto della logistica: lo prevede un accordo tra JustEatTAKEAWAY.com Express Italy Srl, e le categorie di Cgil, Cisl, Uil dei trasporti e dei lavoratori atipici. "E' un risultato importante, che - affermano Cgil, Cisl, Uil - restituisce la giusta dignità all'attività di questi lavoratori, affermando diritti ed eque tutele contrattuali. Just Eat Takeaway ha accettato di applicare ai rider il Ccnl Logistica integralmente articolando le diverse clausole e la necessità di maggiore flessibilità organizzativa con un accordo aziendale, I rider di Just Eat diventano così lavoratori dipendenti".



Il gruppo delle consegne a domicilio, in novembre aveva annunciato l'avvio del processo di regolarizzazione, secondo il quale Just Eat in Italia prevede l'inquadramento dei rider come lavoratori subordinati e nel corso l'anno l'assunzione di circa 4.000 rider in tutto il

Paese.