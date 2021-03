Borsa: Milano poco mossa, banche al palo, bene Poste e Tim

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Poco mossa la seduta di apertura della settimana che si avvia alle festività di Pasqua a Piazza Affari (+0,1%), con lo spread rimasto sostanzialmente stabile, che ha chiuso in lieve calo a 95,7 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,63%. Milano, come le altre principali Borse europee, ha patito poco l'andamento negativo di Wall Street, e ha beneficiato della spinta di ottimismo data dalla riapertura del canale di Suez, liberato dalla nave rimasta incagliata da metà della scorsa settimana. Immediato il riflesso su un calo per il greggio, che era volato con il blocco dei cargo, per poi trovarsi a sera piatto (wti +0,08%) a 60,9 dollari al barile. Tra i petroliferi sono comunque rimasti in rialzo Eni (+1,1%) e Tenaris (+0,5%), mentre ha perso Saipem (-0,2%), con la situazione deteriorata dal punto dei vista della sicurezza in Mozambico. In calo l'oro (-0,7%) a 1.714 dollari l'oncia.

Resta in primo piano il covid 19, tra problemi sanitari ed economici e a Piazza Affari tra i farmaceutici è andato bene Recordati (+1%), ma non Diasorin (-1,2%), che intanto ha ricevuto il via libera negli Usa ai test anti-covid. Tra le banche scarso ottimismo, come nel resto d'Europa. Eccezioni Banco Bpm (+0,3%) e Creval (+0,8%) col Cda che ha bocciato l'opa di Agricole. Giù invece Intesa (-0,5%), Fineco (-0,7%) e Unicredit (-1,3%). Scarsi guadagni per Stellantis (0,1%), in ribasso Ferrari (-0,2%). In cima al listino principale Poste (+2,1%) e Tim (+1,6%), poco distante Italgas (+1,4%). In fondo Cnh (-1,8%). Fuori dal listino principale Sprint per Conafi (+16,8%), Caleffi (+16,1%) e Nova Re (+15%). (ANSA).