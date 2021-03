Recovery: la relazione della Camera, 16 richieste al governo

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Indicare espressamente gli obiettivi misurabili di ogni missione ma anche i target intermedi; definire tempi, modalità e costi delle riforme richieste dall'Ue; valutare i fabbisogni di nuovo personale considerando anche il costo a regime quando finiranno i fondi europei; fornire maggiori informazioni sulla governance; utilizzare per il riparto delle risorse tra aree un criterio che consenta di superare il 34% delle risorse per il Sud. Sono alcune delle 16 richieste contenute nella stesura, non definitiva, della relazione della commissione Bilancio della Camera sul Recovery che evidenzia le criticità da superare del vecchio piano.

