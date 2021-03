Bce: Lane, preservare condizioni finanziamento favorevoli

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "Per disinnescare i fattori di rischio" legati alla crisi generata dalla pandemia Covid 19 "è essenziale che la Bce svolga un ruolo di stabilizzazione e rafforzi la fiducia impegnandosi a preservare condizioni di finanziamento favorevoli". Lo afferma Philip R. Lane, componente dell'Executive Board della Bce.

"Questo impegno si concretizza attraverso tutti i nostri strumenti di politica monetaria", aggiunge il capo economista della Bce intervenendo al workshop finanziario di primavera di The European House Ambrosetti.

Gli strumenti di politica monetaria indicati da Lane sono "il basso livello del tasso di riferimento, insieme alle indicazioni prospettiche in base alle quali il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà in maniera coerente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo; i programmi di acquisto di attività, ossia il PAA e il Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) (compreso l'impegno ad adeguare il ritmo degli acquisti del PEPP per scongiurare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto dell'effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l'inflazione); la calibrazione delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (programma di OMRLT-III) e i provvedimenti relativi alle garanzie. Inoltre, queste misure di politica monetaria sono state rafforzate dagli interventi anticiclici assunti dalla funzione di vigilanza della BCE", conclude il componente irlandese del Board della Bce.

