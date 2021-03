Vinitaly special edition a ottobre,Verona riaccende business

(ANSA) - VERONA, 26 MAR - Verona riaccende il business del vino con una special edition di Vinitaly che si terrà dal 17 al 19 ottobre prossimi, in presenza e in sicurezza, nei padiglioni della fiera scaligera. Un appuntamento b2b in presenza posizionato strategicamente come punto di arrivo delle prime iniziative commerciali all'estero di Veronafiere, al via dal 3 aprile in Cina, per poi ripartire con verso il 54/O Vinitaly aperto al pubblico dal 10 al 13 aprile 2022. L'evento di ottobre è stato presentato oggi in un webinar cui hanno preso parte i vertici di Veronafiere, Maurizio Danese e Giovanni Mantovani, e in collegamento il ministro dell''agricoltura Stefano Patuanelli, il sottosegretario agli affari esteri Manlio Di Stefano, e il presidente di Ice Agenzia, Carlo Ferro. La Special Edition di Vinitaly ha l'obiettivo di riunire istituzioni, associazioni di filiera e aziende, coinvolgendole in un progetto di sistema che rappresenta il primo evento business del 2021 dedicato al settore vitivinicolo. "Il vino italiano -ha detto Maurizio Danese, presidente di Veronafiere - è un settore fondamentale che esprime un valore alla produzione di circa 12 miliardi e un export che nel 2020 si è fermato a 6,3 miliardi di euro, in flessione del 2,3%. In questo scenario ritornare a programmare e a fare eventi in presenza è ancora più fondamentale. Lo confermano gli operatori nazionali ed esteri di Vinitaly in un sondaggio realizzato tra dicembre e gennaio scorsi: oltre il 30% del campione ha evidenziato che partecipare alle fiere sarà ancora più importante che in passato, mentre più del 60% ritiene che le fiere saranno ugualmente rilevanti".

(ANSA).