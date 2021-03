Ivass: al via servizio risposta a consumatori in newsletter

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - L'Ivass, l'autorità di vigilanza delle assicurazioni, ha inaugurato un servizio di risposta ai lettori della sua newsletter per chiarire i dubbi e avere risposte su temi specifici. Il primo box della newsletter uscita oggi, affronta il tema della distribuzione dei prodotti assicurativi con un link dove è possibile trovare chiarimenti in tema di consulenza, incentivi e registrazioni telefoniche. I prossimi temi saranno scelti in base alle domande dei lettori pervenute a newsletter@ivass.it (ANSA).