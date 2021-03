Canale di Suez: media, vettori valutano periplo dell'Africa

Il gigantesco portacontainer 'Mv Ever Given' che sta bloccando da martedì mattina il canale di Suez con ripercussioni sul flusso del commercio mondiale "resta incagliato nella stessa posizione" nonostante le autorità della strategica via d'acqua stiano "diligentemente ed efficientemente impiegando tutte le loro risorse per mitigare l'attuale crisi". Lo riferisce un tweet di una società di fornitura di servizi per il canale, la Leth Agencies, che fotografa la situazione alle sei di stamattina ora italiana. "Intanto rimorchiatori e draghe sono ancora operative per rimettere a galla l'imbarcazione", aggiunge il tweet riferendosi al cargo di 400 metri di lunghezza insabbiatosi a causa di una tempesta bloccando il canale attraverso cui transita circa il 12% del commercio mondiale e il 40% dell'import-export marittimo italiano.

"Il Canale di Suez rimane chiuso al traffico in entrambe le direzioni. I vettori ora stanno valutando se aggiungere una settimana al loro tempo di viaggio portando i cargo a sud dell'Africa per arrivare in Europa", sottolinea nella sua sezione free il sito di "Lloyd' List", un quotidiano specializzato in notizie relative alla navigazione, assicurazioni marittime, piattaforme petrolifere, logistica.

"La prima nave container a farlo è la Ever Greet" della flotta taiwanese "Evergreen, una nave sorella della Ever Given", precisa il sito prevedendo - come riferisce l'agenzia Afp - che il canale rimarrà chiuso "almeno altri uno o due giorni"

Secondo una stima di un'autorevole fonte marittima basata sul traffico quotidiano, dovrebbe essere salito a "circa 280" il numero di navi bloccate al canale di Suez a causa del portacointaner insabbiatosi quattro giorni fa. Quasi 120 imbarcazioni dovrebbero essere ferme a nord e il resto a sud del cargo bloccato con perdite quotidiane per l'Autorità del Canale a causa di mancati pedaggi fra i 20 e i 30 milioni di dollari, ha precisato all'ANSA la fonte in linea con una stima totale di cento milioni fornita ieri dalla stessa Authority. Ieri le stime accreditate da Bloomberg sull'ingorgo variavano da 165 a 185 navi.