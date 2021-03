Borsa: Milano positiva con energia, bene Eni e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna l'ottimismo dopo il Consiglio Ue che ha affrontato il tema dei vaccini contro il coronavirus. Piazza Affari è sostenuta dal comparto dell'energia, con il petrolio che recupera dopo il calo. Lo spread tra Btp e Bund tedesco scende a 96 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,61%.

Sugli scudi Buzzi (+2,2%). Tonica Tenaris (+1,8%) con Eni (+1,4%), Hera (+1,6%) e Saipem (+0,9%). Seduta all'insegna del buon umore anche per Tim (+1,3%), mentre prosegue il dibattito sulla Rete Unica. Andamento positivo anche per il comparto dell'automotive con Ferrari (+1,6%), Cnh (+1,2%), Stellantis (+0,6%), Pirelli (+0,2%), Brembo (+1,3%).

Bene anche i titoli finanziari con Bper (+0,6%), Unicredit (+0,5%), Intesa (+0,3%), Mps (+0,2%). In rialzo Generali (+0,3%), dopo la decisione di Aviva di cedere ad Allianz le su attività in Polonia. Bene anche Atlantia (+0,3%), in vista dell'assemblea di lunedì sulle vicende di Aspi.

Scivola Mediaset (-1%). Deboli anche Diasorin (-0,6%) e Enel (-0,4%). (ANSA).