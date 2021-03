Borsa: Europa sale con ottimismo su vaccini dagli Usa

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo con l'ottimismo sui vaccini contro il coronavirus. Sui mercati torna il buonumore dopo una settimana all'insegna del nervosismo. La schiarita è arrivata dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la riunione del Consiglio Ue. Sul fronte dei cambi l'euro sul dollaro sale dello 0,2% a 1,1798.

L'indice d'area stoxx 600 cresce dello 0,6. Bene Francoforte (+0,8%), Madrid (+0,7%), Londra (+0,6%) e Parigi (+0,3%). A sostenere i listini il comparto informatico (+1,1%) e l'energia (+0,8%), con il recupero del petrolio dopo il calo dei giorni scorsi. Si mettono in mostra Bp (+1,4%), Shell (+1,2%), Total (+0,5%).

In rialzo anche le auto (+1%) con Volkswagen (+1,3%), Porsche (+1,4%), piatta Renault (+0,01%). Avanzano le banche (+0,6%) dove avanza Banco Santander (+2,7%), con il riacquisto delle azioni della filiale messicana. Sul fronte assicurativo sale Allianz (+0,7%), con l'acquisto delle attività in Polonia di Aviva (+0,6%). (ANSA).