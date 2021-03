Borsa: Europa prosegue in rialzo, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Le Borse europee proseguono in rialzo, sostenute dall'energia (+1,4%), con il recupero del petrolio, e l'informatica (+1%). Sui mercati torna l'ottimismo sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus dopo la riunione del Consiglio Ue. Gli investitori guardano alla possibilità di una ripresa economica globale. I listini del Vecchio continente, intanto, attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sul mercato dei cambi l'euro sul dollaro sale a 1,1790.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,7%. In testa Londra e Francoforte (+0,7%), bene anche Parigi (+0,5%), Milano (+0,4%) e Madrid (+0,8%). Unico comparto in calo sono le utility (-0,1%).

A Piazza Affari corrono Tenaris (+2,2%), Eni e Saipem (+1%).

Bene le auto con Ferrari (+1,9%), Cnh (+1,2%) e Stellantis (+0,7%). In positivo Atlantia (+1,6%), alle prese con la vicenda Aspi, e Tim (+1,3%), con il dibattito sulla Rete Unica.

Rallentano le banche con Bper (-0,9%), Creval (-0,6%), Mps e Banco Bpm (-0,2%). In controtendenza Intesa (+0,2%) e Unicredit (+0,1%). Scivola Mediaset (-2%). (ANSA).