Borsa: Europa chiude positiva, Madrid la migliore (+1%)

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Chiusura positiva per le principali Borse europee. La migliore è stata Madrid (+1,05%) a 8.498 punti, Londra (+0,99%) a 6.740 punti, Francoforte (+0,87%) a 14.748 punti e Parigi (+0,61%) a 5.988 punti, in una giornata in cui dall'Ema sono arrivate autorizzazioni al commercio in Ue per il sito tedesco di Pfizer e alla conservazione del vaccino a temperature standard per un periodo una tantum di due settimane, insieme a quella per per il sito olandese di AstraZeneca.

(ANSA).