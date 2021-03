Borsa: Asia chiude in rialzo, ottimismo su ripresa economica

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in netto rialzo in scia con Wall Street. Sui mercati torna l'ottimismo con le aspettative di una ripresa economica più rapida del previsto. Gli investitori vedono segnali positivi dalla campagna di vaccinazione negli Stati Uniti. A sostenere i listini ci sono il comparto tecnologico e le banche.

In rialzo Tokyo (+1,56%). Lo yen si indebolisce sul dollaro a 109,20, e sull'euro a 128,60. Tonica anche la Cina con Shanghai (+1,6%), Shenzhen (+2,2%), Hong Kong (+1,6%). Bene anche Mumbai (+1,3%) e Seul (+1,1%).

Sul versante macroeconomico in arrivo il Pil della Spagna, le vendite al dettaglio del Regno Unito e la fiducia delle imprese della Germania. Dall'Italia la fiducia dei consumatori e delle imprese. Dagli Stati Uniti prevista la bilancia la bilancia commerciale, l'inflazione e la fiducia dei consumatori. (ANSA).