Borsa: Asia in rialzo con Tokyo, Europa vista in calo

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con l'evidenza di Tokyo (+1,14%) con gli investitori che tornano sul mercato dopo i recenti ribassi che hanno portato l'indice di riferimento ai minimi in 7 settimane. Marginali le Piazze cinesi con Shanghai (-0,10%) e Shenzhen (-0,02%). Rialzo per Seul (+0,40%) e Sydney (+0,17%) Negativi i future sull'Europa mentre sono positivi quelli su Wall Street. Lo sguardo è sempre rivolto alla pandemia con il vertice del Consiglio europeo che oltre a trattare la situazione sanitaria affronterà il tema delle relazioni Ue-Russia e quelle con la Turchia. Sotto la lente poi il Consiglio generale della Bce e a seguire il bollettino economico.

Tra i macro attesi la fiducia dei consumatori ad aprile in Germania , i dati sulla fiducia delle imprese manifatturiere a marzo in Francia. In Italia l'Istat diffonde i dati su commercio estero extra Ue di febbraio. Dagli Stati Uniti il pil del quarto trimestre. (ANSA).