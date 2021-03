Bce: spread Italia in calo notevole con arrivo Draghi

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "I differenziali dei titoli di Stato italiani sono diminuiti notevolmente nel periodo precedente la formazione di un nuovo governo da parte dell'ex presidente della Bce Mario Draghi e hanno brevemente raggiunto un nuovo minimo pluriennale prima di tornare a crescere". Lo osserva la Banca centrale europea nel Bollettino economico in cui viene osservato che "l'incertezza continua a caratterizzare le prospettive economiche a breve termine", tuttavia "in prospettiva, le campagne di vaccinazione in atto e il graduale allentamento delle misure di contenimento, al netto di ulteriori sviluppi avversi associati alla pandemia, sostengono le aspettative di un solido recupero dell'attività economica nel corso del 2021". La Bce, inoltre, è decisa a contrastare l'aumento generalizzato dei tassi di interesse di mercato che "potrebbe tradursi in un inasprimento prematuro delle condizioni di finanziamento per tutti i settori dell'economia" e "si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP) siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno". (ANSA).