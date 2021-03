Terna: 2020 da record, ricavi a 2,5 mld, utile +3,7%

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Ricavi saliti del 9,5% a 2.513,5 milioni di euro, Ebitda in crescita del 5,1% a 1.830,4 milioni di euro e utile netto di Gruppo in rialzo del 3,7% a 785,5 milioni di euro. Questi i principali risultati di Terna nel 2020 approvati oggi dal cda che ha anche deliberato di proporre all'assemblea, convocata per il 30 aprile, un dividendo di 26,95b euro ad azione (+8%).

Nonostante la grande incertezza determinata dalla pandemia, si legge in una nota, "nel 2020 Terna ha rilevato un miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, che hanno raggiunto il livello più alto della storia del Gruppo".

(ANSA).