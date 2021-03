Borsa: Milano ondeggia su parità, Leonardo perde il 6%

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - La Borsa di Milano prova a cambiare passo con il Ftse Mib che ondeggia sulla parità (+0,03% a 24.133 punti). A sostenere il listino gli acquisti su Eni (+1,38%) con il petrolio in rialzo. In recupero anche Exor (+1,3%), Stellantis (+1,21%). Maglia nera resta Leonardo (-6%) dopo la decisione di rinviare l'Ipo negli Usa di Drs. Vendite anche su Amplifon che perde il 2,38%. In ripresa i bancari con Bper (+0,71%), Banco Bpm (++0,37%), Mediobanca (+0,49%). Lo spread tra Btp e Bund è sotto i 95 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,59%. (ANSA).