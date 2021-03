Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,39%) con Saipem e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Piazza Affari ha chiuso in rialzo in testa alle altre borse europee (Ftse Mib +0,39% a 24.208 punti) tra scambi nella norma per 2,35 miliardi di euro di controvalore. In calo a 94,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento decennale sotto di 1 punto allo 0,589%. Il listino è stato sostenuto dalla corsa del greggio, (Wti +5,21% a 60,76 dollari al barile), che ha spinto Tenaris (+3,72%, Saipem (+3,04%) ed Eni (+2,67%) insieme a Saras (+2,67%).

Acquisti anche su Nexi (+2,6%) e Cnh (+2,11%), Mediobanca (+1,79%) ed A2a (+1,59%). In rialzo Bper (+1,39%), Banco Bpm (+1,32%) ed Mps (+1,12%), più caute invece Unicredit (+0,86%) e Intesa (+0,28%). Bene Atlantia (+0,89%), effetto conti su Technogym (+1,59%), salita anche di oltre il 3,6%. Poco mossa Pirelli (+0,14%) dopo uno slancio a seguito della designazione di Giorgio Luca Bruno alla carica di vice amministratore delegato a fianco di Marco Tronchetti Provera. Sotto pressione Leonardo (-6,09%) dopo il rinvio dell'Ipo di Drs. Prese di beneficio su Amplifon (-3,98%) e Ferrari (-1,71%), piatta Stellantis (+0,09%), sugli scudi Seif (+16,95%), dopo lo stop imposto da Borsa Italiana agli ordini senza limiti di prezzo. In poche sedute il titolo è salito da 0,5 a 0,69 euro per azione.

