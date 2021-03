Borsa: Europa in calo, all'avvio Francoforte -0,8%

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Avvio in calo in Europa per tutti i listini. Francoforte la peggiore cede lo 0,8% a quota 14.543, l'indice Cac-40 a Parigi apre in calo dello 0,73% a quota 5.901 e Londra apre in ribasso dello 0,4% a 6.699 punti. (ANSA).