Borsa: Asia in rosso, Covid pesa anche su future Europa

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Borse di Asia e Pacifico in calo così come i future sull'Europa sugli effetti della pandemia che continua a tenere sotto scacco diversi Paesi nonostante le campagne vaccinali. Una situazione che ha pesato su Wall Street e sul petrolio e ha spinto gli investitori verso i Treasuries e il dollaro. Tra le singole Piazze Tokyo lascia il 2% così come Hong Kong. Flessione dell'1,3% per Shanghai e dell'1,4% per Shenzhen. Marginale Seul (-0,28%). Sydney cede l'1%.

Tra i dati macro il pmi manifatturiero tedesco, inglese e il pmi composito a livello di eurozona. In agenda poi il Consiglio direttivo della Bce sulla politica non monetaria. Negli Usa il presidente della Fed, Jerome Powell, dopo la testimonianza alla commissione dei servizi finanziari della Camera oggi è atteso al Senato. (ANSA).