Borsa: Europa chiude debole, pesano petrolio e vaccini

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Le Borse europee chiudono deboli con gli investitori che guardano al calo del petrolio. Sui listini pesano anche le incertezze sulle campagne di vaccinazioni e le nuove restrizioni per contenere i contagi da coronavirus. In calo l'euro sul dollaro che cede lo 0,6% a 1,1871 a Londra.

Concludono la seduta in calo Londra (-0,40%), Parigi (-0,39%), piatta Francoforte (+0,03%), in rialzo Madrid (+0,56%). (ANSA).