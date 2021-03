Alitalia:sindacati,scelta rinvio scellerata,rischio stipendi

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Siamo allibiti davanti all'ulteriore slittamento del nostro incontro coi commissari" di Alitalia "deciso unilateralmente da parte aziendale". Lo dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl T.A. "Questo nuovo rinvio è una decisione scellerata", affermano i sindacati, evidenziando che "la situazione drammatica vede ad oggi, nonostante il giorno previsto per il pagamento degli stipendi si stia avvicinando", "totale incertezza" su vari fronti, a partire dall'erogazione "delle retribuzioni di marzo 2021, dopo che a febbraio si era corso il medesimo rischio".

Di fronte al nuovo rinvio, "non ci viene lasciata altra scelta: questo venerdì protesteremo a Fiumicino", annunciano i sindacati. "Quanto espresso finora non ci lascia altra scelta se non quella di far sentire forte la nostra voce e il nostro dissenso in una manifestazione, insieme alle nostre famiglie, le quali rischiano di non avere più il necessario sostentamento, venerdì 26 marzo alle 11 presso l'aeroporto di Fiumicino-piano arrivi Terminal 3", affermano. (ANSA).