Milano: 31/3 si alza velo su Masterplan Scalo Porta Romana

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Il concorso internazionale per la rigenerazione dello Scalo di Porta Romana a Milano, bandito dal Fondo Porta Romana, partecipato da Coima, Covivio e Prada Holding è alle battute finali e il 31 marzo sarà annunciato il Masterplan vincitore.

I finalisti, ricorda una nota, sono sei e i capofila sono BIG - Bjarke Ingels Group, Cobe A/S, John McAslan, OUTCOMIST con Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, Carlo Ratti Associati, Skidmore, Owings & Merrill e Studio Paola Viganò.

Contestualmente prenderà il via la consultazione pubblica prevista dall'accordo di programma sugli Scali ferroviari a Milano per raccogliere osservazioni e istanze della città sul Masterplan vincitore del concorso. Sulla base degli esiti della consultazione, i progettisti perfezioneranno la proposta e redigeranno il Masterplan definitivo. (ANSA).