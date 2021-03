De Longhi:acquisito controllo totale gruppo svizzero Eversys

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Il Gruppo De' Longhi, già azionista di minoranza del gruppo svizzero Eversys, ha raggiunto un accordo per rilevare il controllo totale del gruppo.

L'importo previsto per il restante 60% di partecipazione è pari a circa 110 milioni di Franchi svizzeri (99,5 milioni di euro), che porta il valore totale dell'acquisizione del 100% del gruppo a circa 150 milioni di franchi svizzeri (135,68 milioni di euro).

Il gruppo Eversys, fondato nel 2009 e con sede in Sierre, è attivo nella progettazione e commercializzazione di macchine professionali per il caffè espresso, con un focus specifico sui modelli superautomatici. Eversys, che nel 2016 dichiarava vendite per 17 milioni di franchi svizzeri (15,38 milioni di euro), ha conseguito nel 2020 ricavi consolidati per 65 milioni di franchi svizzeri (58,79 milioni di euro).

Il closing dell'operazione, soggetto all'approvazione delle autorità antitrust, è previsto entro la prima metà del 2021.

"Siamo entusiasti di questo nostro nuovo importante passo nel mondo del caffè. Di Eversys ammiriamo la passione per l'eccellenza, la qualità e la forte capacità di innovare, valori che hanno guidato i fondatori Jean Paul In-Albon e Robert Bircher nella realizzazione del loro sogno. Tutti elementi che ci accomunano e che sono stati sin dall'inizio il motore della collaborazione sviluppata e che continueranno a essere alla base dei comuni progetti futuri", afferma Massimo Garavaglia, amministratore delegato di De' Longhi. (ANSA).