Bri: Carstens e Weidmann,prudenza su lancio monete digitali

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Le banche centrali non devono vedere il lancio delle valute digitali "come una gara" e valutarlo con molta cautela. L'appello arriva dal direttore generale della Bri, la 'banca centrale delle banche centrali' Agustín Carstens in un webinar sul tema. "Su questo argomento non si può fallire e non c'è spazio per degli errori" ha aggiunto l'ex governatore del banco centrale del Messico. Un approccio alla prudenza raccolto anche da Jens Weidmann, governatore della Bundesbank e presidente del board della Bri secondo cui le banche stanno "valutando ilt tema con cautela" a causa dei possibli effetti negativi. (ANSA).