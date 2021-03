Borsa: Milano riduce calo iniziale (-0,1%), corre Webuild

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - La Borsa di Milano (-0,1%) prosegue la seduta in territorio negativo ma riduce il calo rispetto all'avvio. A Piazza Affari corre Webuild (+6%), dopo i risultati positivi del 2020 con tutti i target superati. In ordine sparso le banche, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 97 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,65%.

In rialzo Saipem (+1,1%), dopo il contratto da 1 miliardo di dollari in Qatar. Ben intonate anche Ferrari (+1,4%), Stm (+1,3%), nel giorno dello stacco della cedola, e Banco Bpm (+1,3%). Tra le banche in rialzo anche Fineco (+0,9%) e Intesa (+0,3%) mentre procedono in calo Bper (+1,7%), Unicredit (-0,4%), piatta Mps.

In rosso il comparto dell'energia con Eni (-0,8%), Italgas (-0,7%), A2a (-0,6) e Snam (-0,5%). Male anche Diasorin (-1,8%) e Atlantia (-1,2%). (ANSA).