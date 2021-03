Borsa: Europa conclude piatta, male Madrid (-1,6%)

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Mercati azionari dei Vecchio continente generalmente in tenuta: Amsterdam è cresciuta dello 0,3% finale, Londra e Francoforte dello 0,2%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,4%. Male Madrid, che ha chiuso con lo scivolone dell'1,6% soprattutto per la debolezza di alcune banche esposte sul mercato turco che hanno risentito della caduta della lira di Ankara, come Bbva che ha perso oltre il 6%. (ANSA).