Borsa: Asia chiude contrastata dopo Banca centrale cinese

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con i listini cinesi che si mostrano tonici dopo le decisioni della banca centrale. In rosso il Giappone appesantito dai tecnologici dopo la decisione di Renesas di rivedere al ribasso le stime sulle forniture di semiconduttori.

Sullo sfondo restano le incertezze sulla ripresa della crescita globale.

In netto calo Tokyo (-2,07%) mentre sul versante dei cambi lo yen scambia sul dollaro a 108,70, e sull'euro a 129,20. Debole Hong Hong (-0,17%), Seul (-0,13%) e Mumbai (-1%). Marciano in rialzo Shanghai (+1,14%) e Shenzhen (+1,27%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la bilancia delle partite correnti dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti atteso l'indice delle vendite di abitazioni esistenti ed il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, sul tema innovazione banche centrali.

