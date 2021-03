Con dl Sostegni stop 3mila euro contributi a 820 mila autonomi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un taglio dei contributi per professionisti e autonomi da 3.000 euro: lo ipotizza la relazione tecnica al decreto Sostegni che aumenta la dote per il cosiddetto 'anno bianco' degli autonomi di 1,5 miliardi, portando le risorse complessive a 2,5 miliardi. La misura riguarderà circa 820mila soggetti (330mila iscritti alle casse private e 490mila tra artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle gestioni Inps) con redditi entro i 50mila euro e perdite del 33%. Ipotizzando che "la quasi totalità dei beneficiari accederà" e che "la misura massima dell'esonero" sia fissata "in 3.000 euro annui per professionista" si rende necessario, spiega la Rt, l'aumento delle risorse rispetto al finanziamento di 1 miliardo previsto in manovra. (ANSA).