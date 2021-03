Aramco,crolla utile -44% ma mantiene maxi dividendo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il gigante petrolifero saudita Aramco vede crollare l'utile netto del 44% a causa della crisi del Coronavirus ma mantiene l'obiettivo di pagare 75 miliardi di dollari in dividendi, linfa vitale per il bilancio del governo saudita. La compagnia ha riportato un utile di 184 miliardi di ryal (circa 49 miliardi) e flussi di cassa di circa 49 miliardi di dollari che la costringono così ad aumentare l'indebitamento per il pagamento delle cedole. (ANSA).