Borsa: Milano riduce calo a -0,3%, su scudi Enel dopo conti

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Enel, in controtendenza rispetto al settore energia, guadagna il 2% dopo l'annuncio dei conti 2020 e traina il listino di Piazza Affari. Il Ftse Mib riduce il calo (0,3% a 24.288 punti) e girano in terreno positivo altri titoli oltre a Diasorin (+1,64%) si aggiungono Hera (+1,6%), Italgas (+1,04%), Ferrari (+1,04%), Terna (+0,98%), Pirelli (+0,7%).

Poste, partita in ribasso, cambia volto sulle prospettive di crescita nel triennio e sale dell'1 per cento.

Sprofonda invece Tim (-5%) tra prese di profitto e i timori che il Governo possa cambiare idea sulla rete unica. Pesante anche Bper (-3,5%) e i bancari in generale con Mediobanca in ribasso del 2%, Unicredit dell'1,6% Banco Bpm dell'1,3 per cento. (ANSA).