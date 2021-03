Borsa: Milano chiude in calo, giù Tim su impasse Rete Unica

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Chiusura di settimana in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,66% a 24.199 punti). Una seduta debole che ha interessato tutti i listini, nella giornata delle quattro streghe, caratterizzata anche dalle incertezze geopolitiche sulle tensioni tra Russia e Cina e dal Covid con nuovi lockdown diffusi.

Sotto la lente Tim che ha lasciato sul terreno il 7,37% con l'impasse sulla Rete Unica. Sotto vendita anche Bper (-3,98%) mentre l'a.d. di Unipol Carlo Cimbri, ha definito difficile un'operazione di M&A entro la fine dell'anno. Tra le flessioni maggiori poi Stellantis (-3,52%). Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti ha spiegato che non si è parlato di ingresso pubblico nell'incontro col Ministro francese dell'economia, delle finanze e del rilancio, Bruno Le Maire. Sul fronte opposto del listino bene Enel (+3%), Snam (+2,62%) in scia ai conti, così come Rcs (+4,6%) , Cairo (+10,8%) che brillano. (ANSA).