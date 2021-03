Borsa: Europa peggiora con Wall Street, Milano -1,14%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Le Borse europee peggiorano tutte dopo l'apertura contrastata di Wall Street. Londra cede l'1,5%, Parigi l'1,13%, Francoforte l'1,24%. Milano l'1,14%. Lo spread tra Btp e Bund si riporta a 97 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,68% Oltre ad serie di scadenze tecniche sui listini pesano le incertezze legate al Covd e ai vaccini con nuovi piani di lockdown, a partire dalla Francia. Ma anche le rinnovate tensioni tra Russia e Stati Uniti. Sotto vendita in particolare l'energia con il petrolio in calo, il wti quota sotto i 60 dollari al barile. Male poi i finanziari con le banche. A Piazza Affari soffrono Bper (-4,12%) con anche l'azionista Unipol che scelto la discontinuità per il prossimo cda. Vendite anche su Mediobanca (-3,16%), Unicredit (-3,17%). Soffre poi Tim (-7%) sull'impasse per la Rete Unica. Viaggiano spedite dopo i conti Enel (+1,93%), Snam (+1,15%).. (ANSA).