Borsa: Europa in calo, Londra -1%, pesano titoli energia

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Si apre in ribasso la giornata dei mercati azionari. Debole Londra a quota 6.709 (-1,04%), giù Francoforte a -0,53%, Parigi -0,69% e Milano che recupera leggermente a -0,7 per cento. Sono i titoli dell'energia a pesare, con l'indice Stoxx 600 Energy che scende fino al 2,2%, in calo per la quinta seduta consecutiva e i prezzi del petrolio sulla buona strada per il più grande calo settimanale da ottobre. (ANSA).