Borsa: Asia chiude in calo con tecnologici e petrolio

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - In Asia le Borse registrano il calo maggiore delle ultime due settimane. Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,4%, Hong Kong dell'1,9%, Shanghai dell'1,69% e Seul dello 0,9 per cento. Un ripiegamento in scia a Wall Street e in particolare al tonfo del Nasdaq, anche sui listini asiatici sono i tecnologici i titoli con le prestazioni peggiori.

Al centro dell'attenzione anche le scorte petrolifere, con i future sul greggio che crollano per la debolezza della domanda a breve termine e un aumento del dollaro. (ANSA).