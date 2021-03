Banca Finnat:utile 2020 sale a 5,1 mln,cedola in due tranche

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Banca Finnat chiude il 2020 con un utile netto di Gruppo a 5,1 milioni contro i 0,4 milioni del 2019 grazie all'aumento del margine di intermediazione (a 68,2 milioni contro i 67,7 milioni dell'anno precedente) e una calo delle Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie a 5,2 milioni rispetto ad 12 milioni (-57%). La variazione, spiega la nota, è attribuibile a minori rettifiche analitiche su posizioni deteriorate. I Costi Operativi si attestano ad 51,1 milioni, in aumento del 2,4% da 49,9 milioni del corrispondente dato al 31.12.2019 calcolato al netto degli effetti derivanti dal conferimento del ramo d'azienda da parte della controllata Investire SGR a Redo SGR. A tale incremento contribuiscono i maggiori costi del personale, pari a Euro 1,4 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dalla raccomandazione in materia di distribuzione dei dividendi della Banca d'Italia del 16 dicembre 2020, ha deliberato di proporre il pagamento del dividendo in due tranche. Un primo dividendo pari ad euro 0,00245 per azione che sarà corrisposto in data 26 maggio 2021. Tale importo, sottolinea Finnat, rientra nel massimo consentito in conformità a quanto previsto dalla suddetta raccomandazione. il pagamento di un secondo dividendo pari ad euro 0,010851 per azione, da corrispondersi nella finestra temporale compresa tra il 1 ottobre 2021 ed il 31 gennaio 2022. (ANSA).