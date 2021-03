Alitalia: Giorgetti, decollo per estate, non remare contro

"Abbiamo avuto due incontri con Vestager, c'è tutta l'intenzione di compiere il passaggio e far nascere la nuova Ita entro l'estate". Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Il nostro auspicio è che si esca da questa situazione di lockdown prima dell'estate e che Ita possa cogliere tutte le opportunità di mercato che si apriranno. Chi non contribuisce a far partire Ita in tempi utili, lavora contro gli interessi di Ita, dei lavoratori e dell'Italia", ha sottolineato il ministro, concludendo: "Vogliamo fare una compagnia che possa volare".