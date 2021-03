Petrolio: in lieve calo, Wti a 64,5 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Quotazioni del petrolio in lieve calo sul mercato after hour di New York sui dati delle scorte in aumento. Il greggio Wti passa di mano a 64,5 dollari al barile in calo dello 0,15%. Il Brent cede uno 0,16% a 67,68 dollari al barile (ANSA).