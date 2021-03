Borsa: Milano tiene (+0,4%), corre Pirelli, frena Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mib +0,4%) con lo spread in risalita a 98,5 punti e il rendimento decennale in progresso di 2 punti allo 0,715%. Si sgonfiano sia Banco Bpm (+0,25%), dopo che gli analisti di Bloomberg Intelligence hanno previsto un "ulteriore calo del Cet 1 al 12,5% nel 2021" dopo essere sceso di "84 punti base al 13,3%" nell'ultimo trimestre del 2020. Frena anche Bper (-0,29%), che gira in negativo, mentre prosegue il rialzo di Unicredit (+1,1%) ed accelera Intesa (+1,56%). Cauta Mps (+0,1%), immobile Mediobanca. Allunga il passo Pirelli (+2,12%), riduce la corsa invece Tim (+1,22%), dopo il rialzo della raccomandazione da 'underperform' a 'neutral' da parte di Exane Bnp, che ha però ridotto il prezzo obiettivo dell11% a 0,41 euro per azione, a fronte degli attuali 0,46 a cui viene scambiato il titolo. Bene Stellantis (+1,18%), risale Eni (+0,85%) con il greggio che riduce il calo (Wti -0,36% a 64,37 dollari al barile) e gira in positivo Stm (+0,36%).

Segno meno per Amplifon (-1,34%), Diasorin (-1,27%),Terna (-1,03%), Leonardo (-1%), Moncler (-0,95%), Enel (-0,85%), Atlantia (-0,8%) e Nexi (-0,83%). Poco mosse Italgas (-0,47%) e Snam (-0,4%), malgrado i conti favorevoli e il rialzo della stima sull'utile di quest'ultima. In arrivo in giornata i conti di A2a (-0,1%). (ANSA).