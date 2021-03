Borsa: Milano sale (+0,4%), bene Banco e Bper, giù Diasorin

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Piazza Affari conferma il rialzo segnato in apertura nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,4% a 24.379 punti. Gli acquisti si concentrano su Banco Bpm (+3,19%), indicata come principale protagonista dell'imminente stagione di aggregazioni tra banche.

La seguono Bper (+1,85%) e Unicredit (+1,54%), più caute invece Intesa (+1,1%) e Mps (+0,4%). Proseguono i rialzi di Tim (+1,78%), Stellantis (+1,58%) e Pirelli +1,56%), poco mossa Eni (+0,43%), mentre soffrono Diasorin (-1,27%), Terna (-0,9%) ed Hera (-0,8%). Più caute Amplifon (-0,7%) e Snam (-0,5%), che ha diffuso i conti, malgrado l'utile in crescita a 1,16 miliardi, con la stima sul 2021 in ulteriore progresso a 1,17. In arrivo in giornata i conti di A2a (+0,1%). (ANSA).