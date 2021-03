Borsa: Europa tiene nonostante Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - I listini europei restano positivi nonostante l'avvio al ribasso di Wall Street, dove i timori per l'inflazione spingono al rialzo i rendimenti sui treasury e invitano gli investitori a passare all'incasso dopo il nuovo record segnato ieri dall'S&P 500. Francoforte guida i rialzi (+0,7%), davanti a Londra (+0,3%), Parigi e Milano (+0,2% entrambe), in attesa di conoscere la decisione dell'Ema sul vaccino di Astrazeneca, con gli investitori rassicurati dal miglioramento dell'outlook della Fed sulla crescita Usa. Non sorprende invece la decisione della Boe di lasciare i tassi e il programma di quantitative easing invariato. Lo spread Btp-Bund è in calo di circa 2 punti base, a quota 97, mentre il rendimento dei decennali italiani subisce un ritocco al rialzo di due punti.

A Piazza Affari vanno bene Cnh (+2,7%), Stellantis (+2,3%) e Pirelli (+2%), sovraperformando il comparto automotive europeo, acquisti anche su Mediolanum (+2,2%), Poste (+1,5%) e Tim (+1,4%) mentre tra i bancari, miglior settore europeo, svetta Intesa Sanpaolo (+1,4%). Vendite invece su Amplifon (-2,2%), Nexi (-1,9%) e le utility Enel (-1,8%) e Terna (-1,7%). (ANSA).