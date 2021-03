Assonime: Patrizia Grieco designata presidente

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Patrizia Grieco, attuale presidente di Mps ed ex presidente di Enel, è stata designata presidente di Assonime per il biennio 2021-2022. E' quanto informa una nota secondo cui il Consiglio Direttivo ha ascoltato oggi la relazione dei Saggi nominati per condurre le consultazioni ai fini della individuazione del nuovo Presidente di Assonime, essendo la carica del Presidente Cipolletta non rinnovabile a norma di statuto. I Saggi, spiega la nota, hanno informato il Consiglio Direttivo che dalle consultazioni è emerso un consenso per l'indicazione di Patrizia Grieco.

Il Consiglio ha quindi deciso all'unanimità di designare la Vicepresidente Grieco come Presidente di Assonime per il biennio 2021-2022. La nomina sarà deliberata dall'Assemblea biennale dell'associazione che si terrà il 17 giugno prossimo. (ANSA).