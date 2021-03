Borsa: Milano in leggero calo (-0,2%)

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - In leggero negativo Piazza Affari (-0,2%), con le banche a sostenere il listino principale. Bene le banche, a iniziare da Bper (+1,5%), Intesa (+1%) e Unicredit (+0,8%), con lo spread salito a 98 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,66%. In calo invece Creval (-0,8%), mentre viene annunciato il via libera di Bce e Bankitalia all'Opa di Credit Agricole. Forti i guadagni di Banca Mediolanum ed è in rialzo Mediobanca (+0,5%). Tra i titoli in forma ci sono anche Pirelli (+1,2%) e Poste (+0,3%). Qualche rialzo per Stellantis (+0,2%), in un panorama positivo per le auto, mentre i dati delle immatricolazioni di febbraio sono in calo in Europa. Negativi i petroliferi, a iniziare da Tenaris (-0,9%) e Saipem (-0,6%), ma anche Eni (-0,3%), col greggio in calo (-0,7%) a 64,3 dollari al barile.

Perde Stm (-1,8%), come il comparto dei semiconduttori in Europa, sulla scia dell'Asia e di alcuni grandi colossi come Tsmc e Samsung, dopo la notizia che quest'ultimo potrebbe non mettere sul mercato uno dei modelli più popolari. Male Diasorin (-1,7%) tra i farmaceutici, tutti in discesa, con eccezioni come Recordati (+0,2%). Tra i titoli negativi anche Amplifon (-1,9%) e Moncler (-1,5%) nel lusso. Piatta Atlantia (+0,03%), con la dead-line per una nuova offerta da parte di Cdp posticipata al 27 marzo. Fuori dal listino principale sprint di Bialetti (+15,3%). (ANSA).