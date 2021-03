Borsa: Milano chiude piatta, le banche toniche per il risiko

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - La Borsa di Milano (+0,08%) chiude piatta, dopo una seduta senza particolari stimoli, in linea con gli altri listini europei in attesa della riunione della Fed . A Piazza Affari brindano le banche con le ipotesi di riassetto del comparto. Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 98 punti base, rispetto ai 96 di inizio seduta.

L'ipotesi di risiko ha infiammato Banco Bpm (+3,8%), dopo le indiscrezioni di stampa su nuovi colloqui tra il ceo Giuseppe Castagna e Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, primo azionista di Bper (+3,1%). In rialzo anche Unicredit (+1,8%), con le voci di un ritorno in Mediobanca (+1,1%) ed in attesa di decidere un eventuale matrimonio con Mps (-0,3%).

Debole Creval (-0,5%) che conclude la seduta a 12,106 euro, sopra i 10,5 euro offerti dall'Opa di Credit Agricole.

Si mettono in mostra anche Pirelli (+2%), Stellantis (+1,2%) e Cnh (+1%). In positivo Mediaset e Tim (+0,7%), Eni (+0,6%), senza particolari oscillazioni dopo la sentenza di assoluzione per il caso Nigeria.

Seduta in rosso per Diasorin (-2,7%), Amplifon (-1,8%) e Autogrill (-1,7%) e Moncler (-1,3%). Fuori dal listino principale sprint di Bialetti (+19%). (ANSA).